Ascoli, è la "prima" di Castori: il Picchio di scena a Reggio Emilia (oggi ore 14) per invertire la tendenza

ASCOLI Inizia questo pomeriggio (ore 14) al Mapei Stadium di Reggio Emilia - con 795 tifosi al seguito - la nuova avventura di Fabrizio Castori sulla panchina bianconera. Da quella sua prima volta (2010-11) sono passati 12 anni e anche quella volta fu chiamato per risollevare l'Ascoli da una situazione difficile. A dire il vero era ben più complicata di adesso visto che i bianconeri erano ultimi in classifica e con poche speranze di salvezza. Con grinta, carattere e quel pizzico di cattiveria che serve in situazioni difficili l'Ascoli riuscì a conquistare quella insperata salvezza. Il tecnico ha avuto comunque quindici giorni di tempo per preparare la squadra e portarla verso la sua direzione, ovvero verso il suo modo di vedere il calcio. Niente più fronzoli niente più azioni che partono dall'area del portiere bianconero ma velocità, rapidità e gioco sulle corsie esterne. Vedremo questo pomeriggio se ai ragazzi sono bastati quindici giorni per apprendere al meglio il loro nuovo modo di gioco. È cambiato anche il modulo: l'Ascoli si schiererà con un 3-5-2.

Le probabili formazioni