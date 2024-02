Le ultime 24 ore di mercato per le marchigiane di Lega Pro: il racconto della giornata e il tabellone completo

ANCONA Ieri (1 febbraio) dallo Sheraton Hotel di Milano si è conclusa la sessione invernale di calciomercato, molto movimentata tra le squadre marchigiane di Serie C impegnate nella lotta salvezza.

Nell’ultimo giorno di mercato l’Ancona ha risolto ufficialmente il prestito di Nador (tornato alla Spal) ma non ha concluso operazioni in entrata, nonostante abbia provato fino all’ultimo ad acquistare un attaccante, prima Rolfini del Vicenza poi Finotto della Triestina. Entrambe le trattative, però, sono naufragate: il primo è stato blindato dal club veneto (nonostante la sua volontà di fare ritorno nel capoluogo, ndr), il secondo è andato alla Carrarese dopo la risoluzione con la compagine friulana. Nulla di fatto, dunque, per il direttore sportivo Francesco Micciola che ora dovrà fiondarsi sul mercato degli svincolati. Tante operazioni, invece, per le altre marchigiane. La Recanatese è stata la più attiva: i leopardiani hanno concluso due scambi, quello con la Turris tra i difensori Ricci e Rizzo e quello con il Rimini tra il terzino Quacquarelli e il centrale Allievi. Rizzo e Allievi, dunque, andranno a rinforzare la retroguardia giallorossa. Non è finita qui: per il centrocampo è stata definita l’operazione a titolo temporaneo di Fiorini dalla Fiorentina (era in prestito al Foggia in questa prima parte di campionato) mentre in attacco è arrivato, in prestito, il talento di proprietà del Bologna Mazia, che nella prima metà di stagione ha militato al Brindisi. Dovrebbe essere messo fuori lista il centrale Ferrante, ormai fuori dal progetto tecnico giallorosso ma che non ha trovato l’accordo per la risoluzione del contratto. Bene anche la Fermana, che prima ha rescisso con Laverone (andato al Prato) e ha operato uno scambio di prestiti con la Pro Vercelli (il centrocampista Pinzi va in Piemonte, il terzino Carosso torna nelle Marche), poi ha preso in prestito due attaccanti: dalla Virtus Francavilla Giovinco (Giuseppe, fratello del ben più noto Sebastian, ndr), dal Giugliano Sorrentino. Più calma, infine, la Vis Pesaro che ha ceduto, in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, il terzino Zoia alla Ternana e ha acquistato, sempre in prestito, il centrocampista Pecile dal Venezia.

ANCONA

Acquisti: Mondonico (d, Renate), Prezioso (c, prestito Potenza), Moretti (a, Brindisi), Giampaolo (a, Recanatese) Vogiatzis (c, prestito Giugliano), Lombardi (a, fine prestito Brindisi)

Cessioni: Dutu (d, fine prestito Fiorentina), Peli (a, fine prestito Atalanta U23), Gavioli (c, Monterosi), Kristoffersen (a, Pro Sesto), Mattioli (a, Arzignano) Nador (c, fine prestito Spal), Lombardi (a, prestito Cerignola)

FERMANA

Acquisti: Ajradinoski (p, fine prestito RG Ticino), Bonfigli (c, Nuova Florida), Heinz (d, prestito Sudtirol), Petrelli (a, prestito Pro Sesto), Marcandella (c, prestito Vis Pesaro), Niang (c, prestito Pro Vercelli), Petrungaro (a, prestito Pro Sesto), Condello (a, prestito Pro Vercelli), Fiumanò (d, prestito Pro Vercelli), Malaccari (c, Brindisi), De Santis (d, prestito Taranto), Carosso (d, prestito Pro Vercelli), Giovinco (a, prestito Virtus Francavilla), Sorrentino (a, prestito Giugliano)

Cessioni: Biral (c, fine prestito Inter), Ajradinoski (p, prestito Luparense), Fiumanò (d, fine prestito Pro Vercelli), Montini (a, svincolato), Calderoni (d, Brindisi), Doiuane (d, svincolato), Grassi (a, prestito Brindisi), Esposito (d, prestito Chieti), Curatolo (a, fine prestito Inter), Pozzi (p, svincolato), Gasbarro (d, Virtus Francavilla), Laverone (d, Prato), Pinzi (c, prestito Pro Vercelli)

RECANATESE

Acquisti: Ahmetaj (a, prestito Bari), Guidobaldi (a, prestito Fiorentina), Pelamatti (a, prestito Torres), Shiba (d, prestito Sudtirol) Raimo (d, prestito Carrarese), Allievi (d, Rimini), Rizzo (d, Turris), Fiorini (c, prestito Fiorentina), Mazia (a, prestito Bologna)

Cessioni: Senigagliesi (a, Sambenedettese), Giampaolo (a, Ancona), Marinacci (c, Budoni), Ricci (d, Turris), Quacquarelli (d, Rimini)

VIS PESARO

Acquisti: Piersanti (p, fine prestito Flaminia), Nicastro (a, Pontedera), Obi (svincolato), Stabile (a, prestito Atalanta U23), Molina (d, Mori S.

Stefano), Neri (d, svincolato), Fortin (p, svincolato), Farroni (p, fine prestito Bari), Castigliani (a, Carrarese), Pecile (c, prestito Venezia)

Cessioni: Piersanti (p, prestito Fano), Marcandella (c, prestito Fermana), Sylla (a, Perugia), Cusumani (d, prestito Alessandria), Farroni (p, prestito Alessandria), Zoia (d, prestito Ternana)