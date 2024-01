ASCOLI Oggi apre ufficialmente il calciomercato sessione invernale. Il direttore sportivo Marco Giannitti è chiamato a sistemare la squadra tra acquisti, cessioni e giocatori che sono a scadenza di contratto. Ma dei rinnovi il dirigente se ne occuperà strada facendo. Prima di tutto Giannitti punta a dare al tecnico Fabrizio Castori i giocatori funzionali alla sua tipologia di calcio.

La rosa

Vediamo la situazione contrattuale del giocatori attualmente in rosa. Partiamo dal portiere Emiliano Viviano (38 anni): il suo rapporto con l' Ascoli scadrà il prossimo giugno. Luca Bolletta, che ha 19 anni è un giocatore di proprietà dell'Ascoli fino a giugno 2024. Davide Barosi, 23 anni acquistato l'estate scorsa ha firmato il contratto della validità di tre anni. Sul fronte dei difensori troviamo Aljaz Tavcar, 23 anni, il cui contratto scadrà a giugno 2026 con il club bianconero lo ha praticamente blindato. Per quanto riguarda Danilo Quaranta, compirà 27 anni a marzo ed ha un contratto di un altro anno. Giuseppe Bellusci, 34 anni a giugno, scadrà il suo rapporto con il club bianconero. Eric Botteghin, 36 anni, anche lui è in scadenza. Luca Bogdan, 27 anni, arrivato dalla Ternana l'estate scorsa, non ha mai giocato perché infortunato, a giugno il suo rapporto con il club bianconero si concluderà. Claud Adjapong, 25 anni, è un giocatore dell'Ascoli fino al 30 giugno 2025. Nicola Falasco, 30 anni, è a scadenza di contratto. Brian Bayeye è in prestito dal Torino, 23 anni, così come Kevin Haveri 22 anni.

A centrocampo

Passiamo al centrocampo dove troviamo Fabrizio Caligara, 23 anni con un contratto che scadrà nel giugno 2026; Eddy Gnahorè, 30 anni è un giocatore di proprietà dell'Ascoli ma il suo rapporto scadrà il prossimo giugno. Marcello Falzerano, 32 anni è a scadenza. Sulla mediana ci sono poi Francesco Di Tacchio, 33 anni, di proprietà della Ternana, Tommaso Milanese, 21enne della Cremonese. Patricio Masini 23 anni del Genoa, Samuel Giovane, compierà 21 anni a marzo è di proprietà dell'Atalanta. In attacco c'è il giovanissimo Simone D'Uffizi trequartista, 19 anni, giocatore di proprietà dell'Ascoli il cui contratto scadrà tra due anni. Pedro Mendes, 24 anni definitivo fino al 30 giugno 2025. Per Ilie Nestorovski, 33 anni, il contratto ha la durata di un altro anno. In prestito dal Lecce c'è Pablo Rodriguez 22 anni. Giacomo Manzari, 23 anni, è di proprietà del Sassuolo. Molti dei giocatori che militano nell'Ascoli in prestito torneranno alle società di appartenenza, resterà il solo Masini. Tra quelli a scadenza una volta terminato il calciomercato il direttore sportivo dovrebbe iniziare le trattative per i rinnovi. Giannitti tratterà quindi con Viviano, Bellusci, Botteghin, Falasco, Gnahoré e Falzerano.

Le trattative

Ma adesso la concentrazione del dirigente è tutta rivolta al mercato. Da oggi si inizia a fare sul serio con le trattative, non facili, ma necessarie. L'Ascoli deve rimediare ad una prima parte di stagione non all'altezza. La speranza è che il nuovo anno inizi sotto i migliori auspici e che arrivino i risultati sul campo. Molto dipenderà dai giocatori citati, ma anche da un calcio mercato che vedrà giocoforza innesti di muove pedine che vadano ad integrare la rosa allenata da Fabrizio Castori. Già nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le prime novità dal fronte mercato, soprattutto per quanto riguardo il reparto difensivo.