Osimo, al via il secondo Memorial Lanari-Bellezza: la competizione delle squadre primavera. In campo cinque club di serie A

OSIMO - Nella cornice del Chiostro San Francesco, è andata in scena, lunedì 31 luglio, una serata di gala che ha aperto la settimana del “2° Memorial Lanari – Bellezza». Si è alzato ufficialmente il sipario sulla competizione rivolta alle squadre Primavera che animerà la settimana osimana dal 31 Luglio al 5 Agosto. Una vetrina importante per la città che avrà l’onore di ospitare cinque club di serie A, Inter, Lazio, Fiorentina, Bologna e Atalanta, e la Recanatese in una quattro giorni calcistici di assoluto livello tra il “Diana” di Osimo e il “Muzio Gallo” di Passatempo.

La serata

Evento di gala che è stata aperto da Simone Pugnaloni, Sindaco di Osimo, che ha ribadito l’importanza di questa manifestazione come vetrina per la città dei “senza testa».