Il campione del mondo di fioretto Tommaso Marini premiato in Comune: in dono l'antica bandiera

ANCONA- Tommaso Marini, fresco campione del mondo di fioretto ai mondiali di scherma di Milano, è stato premiato questa mattina (1 agosto) nelle sale del Comune di Ancona . Ha ricevuto in dono da parte dell'amministrazione comunale una targa e l'antica bandiera comunale del "libero comune di Ancona (rossa con una croce d’oro ancora oggi vessillo del capoluogo marchigiano) che, secondo la tradizione, fu donata dall’imperatore bizantino Manuele I Comneno per ricompensare Ancona delle fedeltà a lui dimostrata. C’è anche un precedente storico. Non un giorno a caso in quanto, il 1 agosto di due anni fa, un altro anconetano Gianmarco Tamberi conquistava l'oro olimpico a Tokyo. Presenti gli assessori allo sport Daniele Berardinelli e Giovanni Zinni, l'assessore alle politiche giovanili Marco Battino e il presidente del Coni Marche Fabio Luna. L'amministrazione sta anche valutando di rendere onore a Tommaso e gli altri atleti anconetani installando una galleria permanente all'interno di uno spazio nel rinnovato stadio Dorico. Un luogo importante per Marini vista anche la sua fede verso l'Ancona tramandata da papà Stefano (presente anche lui in Comune).