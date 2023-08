Mondiali: Barontini a caccia della finale negli 800 metri. Appuntamento alle ore 20,50

BUDAPEST - Riflettori ancora sui Mondiali, atletica che continua a parlare marchigiano. Dopo il trionfo di Gimbo Tamberi, ecco tuttti i rilettori puntati su Simone Barontini che dopo aver superato la prima fase delle qualificazioni degli 800 metri (quarto tempo complessivo il suo) è atteso dal secondo esame, quello delle semifinali. Appuntamento fissato per questa sera alle 20.50, trampolino di lancio per la finale in programma sabato alle 20,30.