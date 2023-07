Barontini, 800 metri di gloria: il mezzofondista di Ancona è campione italiano

MOLFETTA Ottocento metri di gloria per Simone Barontini. Il mezzofondista anconetano, 24 anni, si è laureato campione italiano vincendo la finale degli Assoluti sulla pista di Molfetta. Una gara perfetta conclusa in 1’44”50, il sesto tempo italiano assoluto, che regala a Barontini anche il pass per i Mondiali di Budapest che si svolgeranno tra tre settimane. Un titolo conquistato regolando allo sprint l’atleta delle Fiamme Oro Catalin Tecuceanu (vendicando così la sconfitta indoor di Ancona) che ha costruito le sue vittorie proprio nei cento metri finali.