Barontini, un sogno lungo 800 metri: l'anconetano finisce ottavo nella finalissima degli Europei Indoor di Istanbul

L'appuntamento con la storia era alle 18.22, ora italiana, ma lo showtime dell'anconetano Simone Barontini, impegnato nella finale degli 800 metri agli Europei Indoor di Istanbul, si è concluso con l'ottavo e ultimo posto. Peccato: dopo esserci entrato con il quarto posto, con 1'47''13, l'atleta dorico ha tagliato il traguardo senza trovare lo scatto finale con 1'48''63. «Vi porto in pista con me per sognare» era stato il suo richiamo a sportivi, appassionati, tifosi e marchigiani. Con lui, in finale, l'altro italiano Catalin Tecuceanu arrivato, in rimonta, settimo. Peccato davvero: nuovo campione europeo lo spagnolo Adrian Ben (1'47''24), secondo il francese Robert e terzo il belga Crestan. Peccato, gara difficile, molto fisica, con tante spinte e rallentamenti. «Le ambizioni erano altre, abbiamo commesso degli errori. Difficle fare analisi chiara e corretta» ha commentato Barontini.