Barontini dopo il record cerca gloria agli Europei di Istanbul: come vedere in tv la gara degli 800 metri

ANCONA - L'anconetano Simone Barontini torna in pista con la maglia azzurra della nazionale e lo fa per l'appuntamento più importante dell'anno: i Campionati Europei indoor di Istanbul. La giornata inaugurale della rassegna vedrà subito in gara il marchigiano sugli 800 metri piani, oggi pomeriggio, per affrontare un primo turno che si preannuncia impegnativo. Alle 17.28 ora italiana, in diretta tv su RaiSport, il 24enne delle Fiamme Azzurre sarà nella quinta e ultima batteria. Se la vedrà con il leader europeo stagionale, il belga Tibo De Smet (1’45”04), il francese Benjamin Robert che vanta un miglior crono di accredito, mentre gli altri avversari diretti saranno il norvegese Ole Jakob Solbu e il croato Marino Bloudek.

Si qualificano per le semifinali i primi due, con recupero dei due tempi più veloci tra gli atleti inizialmente esclusi. Per il mezzofondista allenato da Fabrizio Dubbini, campione europeo under 23 in carica, è la terza presenza consecutiva in questa manifestazione dove ha raggiunto la semifinale due anni fa a Torun, in Polonia, e viene dal record personale indoor stabilito agli Assoluti correndo in 1’46”82 sulla pista del Palaindoor di Ancona. L’eventuale semifinale è in programma sabato pomeriggio, alle 17.35, invece la finale domenica alle 18.22.