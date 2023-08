Batterie 800metri, Barontini chiude al secondo posto e va in semifinale: l'abbraccio con Tamberi

BUDAPEST- L'anconetano Simone Barontini si qualifica per le semifinali negli 800 metri. Il campioncino dorico cresciuto nella Sef Stamura, con il tempo di 1:45.21 stacca il pass per il turno successivo in programma giovedì nei Mondiali di Budapest. Bello l'abbraccio a fine gara con l'amico e capitano azzurro Gianmarco Tamberi. E'cresciuto con l'avanzare della gara superando il francese Yaniz Meziane e frenando poco prima del primo posto dandosi il cinque con il canadese Marco Arop.

«Ho gestito l'arrivo»

«Ho guardato la terza posizione cercando di marcarla stretta - ha spiegato Barontini a fine gara - Ho visto che avevo margine e l'ho gestita. Mi sono dato il cinque con Arop, un bel momento. Non potevo sbagliare, mi ha scritto la mia amica Marianna dicendomi che sarebbe venuta a Budapest e non potevo fargli perdere la semifinale. Gimbo? E' anconetano come me, è un amico. Tiferò per lui, merita l'oro».