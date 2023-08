La vigilia di Tamberi: Gimbo scherza con la sua Chiara e sogna l'oro nella finale di domani a Budapest

ANCONA- Vigilia in love per l'anconetano Gianmarco Tamberi. Gimbo, che domani sera (22 agosto) sarà in pedana per la finale del salto in alto nei mondiali outdoor, ha scherzato con la sua moglie Chiara Bontempi pubblicando sui social il divertente scherzo in ascensore.

La carica

Mentre Chiara era intenta a fare un video, il campione olimpico di Tokyo 2020 ha mostrato gli addominali scherzando sul peso pre-finale. Un modo per caricarsi, esattamente come era avvenuto in Giappone. E poi tutti sappiamo come è andata.