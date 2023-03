Simone Barontini quarto ma conquista la finale degli 800 metri agli Europei indoor

ISTANBUL - E' finale. Obiettivo centrato anche se è stata dura, anzi durissima. Simone Barontini conquista la finalissima degli 800 metri ai campionati europei indoor di Istanbul arrivando quarto nella seconda semifinale conquistando il pass grazie ai migliori tempi dei ripescaggi dal momento che la qualificazione era garantita ai primi tre di ogni sfida.

Il mezzofondista anconetano delle Fiamme Gialle è partito forte, ha tenuto un ritmo sostenuto nella speranza di sorprendere i quotati avversari che però nell'ultimo giro si sono scatenati: Ben e Crestan hanno confermato le loro doti, Barontini ha chiuso al quarto posto ma con un buon tempo dietro anche a Kramer. Obiettivo centrato e grande fiducia per domani come lo stesso atleta dorica ha sottolineato subito dopo la sua prova: «Sono partito forte per tenere viva la speranza di arrivare in finale grazie anche ai tempi di ripescaggio. Avevo avversari fortissimi, felice di aver centrato l'obiettivo, adesso l'importante è recuperare bene perchè poi ogni volta in gara può succedere qualsiasi cosa. Sarà avvincente correre la finale, contento che anche Tecuceanu sia in finale, due italiani in lizza per il podio ci rende felici»