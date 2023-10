Carpegna Prosciutto stasera a Brindisi per cancellare lo zero in classifica

1 Minuto di Lettura

BRINDISI - E' la terza giornata di campionato ma per Brindisi e Pesaro quello di stasera (il via alle 20.15) è già un appuntamento che pesa. Già, perchè tanto i pugliesi quanto il team di Buscaglia sono ancora fermi a quota zero dal momento che Brindisi dopo aver perso in casa all'esordio contro Reggio Emilia (63-87) si è dovuta arrendere anche con Tortona (68-69) mentre la Carpegna Prosciutto Pesaro dopo aver sfiorato l'exploit all'esordio a Brescia (Germani vittoriosa per 81-79), nulla ha potuto davanti al pubblico amico contro Venezia (64-76).