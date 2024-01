Fermana, arriva l'esperto Nicola Malaccari a centrocampo. Grassi in prestito al Brindisi

FERMANA La Fermana comunica l'arrivo a titolo definitivo dal Brindisi, con accordo fino 30 giugno 2024, del centrocampista Nicola Malaccari. Marchigiano doc, classe 1992, arriva dal Brindisi dove lo scorso anno da protagonista ha conquistato la promozione in C mentre in questa stagione ha ià messo in cascina 17 presenze. Per lui tantissima Serie C in carriera con oltre 32o presenze tra i professionisti con 18 gol e 20 assist totali. L'esperienza più lunga con la maglia del Gubbio con 190 presenze sempre in C ma ha vestito anche le maglie di Brindisi, Maceratese, Lupa Roma, Avellino, Savoia, Paganese e Rimini oltre ad un passaggio nelle giovanili dell'Atalanta. Ha scelto la maglia numero 21.

LEGGI ANCHE: Ancona, il presidente Tiong arriva in città e suona la carica: «Ora salviamoci, poi sogneremo tutti insieme»

Grassi al Brindisi

Allo stesso tempo la Fermana comunica il passaggio al Brindisi, a titolo temporaneo, di Lorenzo Grassi, attaccante classe 2004: per lui un gol in campionato nel pareggio 1-1 a Pescara.