Vuelle-Brindisi, il pallone scotta: è già una partita spareggio in ottica salvezza

1 Minuto di Lettura

Domenica 28 Gennaio 2024, 08:27 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

PESARO - Nessuna esagerazione, quella di oggi (palla a due alle ore 18) è una di quelle partite che possono lasciare un'impronta decisiva sull'economia del campionato. Arriva Brindisi, arriva la squadra che occupa l'ultimo posto in classifica, arriva la sfida che mette in palio punti che valgono non il doppio ma forse anche il triplo. La squadra pugliuese ha sei punti in classifica (3 vittorie e 14 sconfitte), la formazione di Sacchetti 10 e costi quel che costi stasera deve approdare a quota 12 anche perchè la graduatoria si sta allungando e la definizione delle squadre che lottano per rimanere nel massimo campionato si fa sempre più complessa. Schemi da una parte, tattiche da una parte oggi conta solo vincere e poco importa come. E ovviamente sarà fondamentale - inutile sottolinearlo - l'apporto del pubblico.