Azzurra Colli e Marina a caccia del poker, Titone debutta con il Valdichienti

ANCONA Quarta giornata e altri gol nel campionato di Eccellenza. Si inizia alle 15 con Vigor Senigallia-Fabriano Cerreto, seguiranno le altre sette partite a partire dalle 15.30. Azzurra Colli e Marina sono le uniche a punteggio pieno e tentano il poker in trasferta rispettivamente a Porto Sant’Elpidio e Montefano, mentre in Servigliano-Urbino si affrontano le uniche ancora senza punti in classifica. In Valdichienti-Fossombrone debutta l’attaccante Mario Titone, ex Samb e Recanatese, nelle fila dei padroni di casa.

ECCELLENZA 4ª giornata (ore 15.30)

Vigor Senigallia-Fabriano Cerreto (ore 15)

Atletico Gallo-Atletico Ascoli

Grottammare-Jesina

Montefano-Marina

Porto Sant’Elpidio-Azzurra Colli

Servigliano-Urbino

Urbania-Sangiustese

Valdichienti-Fossombrone

Riposa: Biagio Nazzaro

CLASSIFICA

Azzurra Colli 9

Marina 9

Vigor Senigallia 7

Jesina 7

Atletico Ascoli 4

Fossombrone 4

Montefano 4

Porto Sant’Elpidio 4

Urbania 3

Valdichienti 3

Fabriano Cerreto 2

Atletico Gallo 2

Biagio Nazzaro 2

Grottammare 2

Sangiustese 1

Urbino 0

Servigliano 0

