Fossombrone-Vigor per inseguire la vetta, Azzurra Colli-Atletico Gallo e Jesina-Atletico Ascoli per la svolta

ANCONA - Scontro diretto servito in Eccellenza. Si gioca la settima giornata e va in scena Fossombrone-Vigor Senigallia, sfida tra terza e seconda in classifica con un solo punto di distacco. Per entrambe l’occasione per ridurre il gap dalla capolista Marina che osserva il turno di riposo. Il derby pesarese da seguire è Urbino-Urbania, mentre da Azzurra Colli-Atletico Gallo e Jesina-Atletico Ascoli possono emergere altre serie candidate ai primi gradoni della classifica. Completano la giornata Biagio Nazzaro-Valdichienti, Fabriano Cerreto-Sangiustese, Montefano-Grottammare e Servigliano-Porto Sant’Elpidio: per tutti c’è un’altra occasione per rifarsi dopo delle partenze difficili.



ECCELLENZA 7ª giornata (ore 15.30)

Azzurra Colli-Atletico Gallo

Biagio Nazzaro-Valdichienti

Fabriano Cerreto-Sangiustese

Fossombrone-Vigor Senigallia

Jesina-Atletico Ascoli

Montefano-Grottammare

Servigliano-Porto Sant’Elpidio

Urbino-Urbania

Riposa: Marina

CLASSIFICA

Marina 18

Vigor Senigallia 14

Fossombrone 13

Azzurra Colli 10

Jesina 10

Atletico Gallo 9

Urbania 9

Atletico Ascoli 7

Montefano 7

Valdichienti 7

Biagio Nazzaro 6

Sangiustese 5

Grottammare 5

Porto Sant’Elpidio 5

Fabriano Cerreto 3

Urbino 3

Servigliano 0

PROSSIMO TURNO 8ª giornata (31 ottobre, ore 14.30)

Atletico Ascoli-Fabriano Cerreto

Atletico Gallo-Jesina

Grottammare-Fossombrone

Porto Sant’Elpidio-Montefano

Sangiustese-Biagio Nazzaro

Urbania-Azzurra Colli

Valdichienti-Servigliano

Vigor Senigallia-Marina

Riposa: Urbino

