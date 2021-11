La Vigor Senigallia cerca l'allungo, Atletico Ascoli-Azzurra Colli e Urbania-Marina sono incroci insidiosi

ANCONA - Decimo turno di campionato in Eccellenza con diverse partite interessanti per capire come finirà. La Vigor Senigallia, in vetta alla classifica con 21 punti, ospita il Montefano al Bianchelli a partire dalle 15. Si giocano invece tutte alle 14.30 le altre partite, tra cui Atletico Ascoli-Azzurra Colli e Urbania-Marina, incroci davvero importanti per la parte alta della classifica. Occasioni ghiotte per un rilancio anche in Sangiustese-Jesina e Valdichienti-Porto Sant’Elpidio.

ECCELLENZA 10ª giornata (ore 14.30)

Atletico Ascoli-Azzurra Colli

Atletico Gallo-Urbino

Biagio Nazzaro-Fabriano Cerreto

Grottammare-Servigliano

Sangiustese-Jesina

Urbania-Marina

Valdichienti-Porto Sant’Elpidio

Vigor Senigallia-Montefano (ore 15)

Riposa: Fossombrone

CLASSIFICA

Vigor Senigallia 21

Marina 19

Fossombrone 18

Jesina 15

Azzurra Colli 15

Atletico Ascoli 14

Atletico Gallo 12

Sangiustese 12

Urbania 12

Montefano 11

Valdichienti 11

Porto Sant’Elpidio 11

Grottammare 7

Biagio Nazzaro 7

Fabriano Cerreto 6

Urbino 3

Servigliano 0

