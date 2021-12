Vigor-Urbania in copertina, il Fossombrone ritrova il Fabriano Cerreto dopo la sfida di Coppa

ANCONA La 15ª giornata d’Eccellenza propone alla capolista Vigor Senigallia il match casalingo (ore 15) contro l’Urbania, ascesa al terzo posto grazie a cinque risultati utili di fila. Ricordato che tutte le altre sfide si disputano alle 14.30, il Fossombrone ritrova il Fabriano Cerreto quattro giorni dopo il duello di Coppa Italia che ha premiato i biancazzurri con l’accesso alla finale. L’Atletico Ascoli, altra finalista di Coppa, cerca una nuova soddisfazione sul terreno del Porto Sant’Elpidio, costretto a muovere la classifica precaria. L’Atletico Gallo cerca conferme a Martinsicuro contro un Grottammare in acque pericolose, mentre il Montefano, in serie positiva da sette giornate, sogna di scalare altri gradini contro la Biagio Nazzaro. Rilanciato da 10 punti in quattro partite, l’Urbino si prefigge d’insistere contro l’Azzurra Colli, motivata a spezzare la striscia di tre stop filati in trasferta e di ritrovare il gol smarrito da 270 minuti. Dopo aver raccolto un solo punto in tre incontri, la Sangiustese brama di ripartire sul terreno del Servigliano che necessita di un segnale di vitalità per credere nella risalita. A riposo il Valdichienti, il derby Marina-Jesina è stato rinviato a causa della quarantena imposta ai biancazzurri per le cinque positività al Covid.

ECCELLENZA 15ª giornata (ore 14.30)

Fossombrone-Fabriano Cerreto

Grottammare-Atletico Gallo

Marina-Jesina

Montefano-Biagio Nazzaro

Porto Sant’Elpidio-Atletico Ascoli

Servigliano-Sangiustese

Urbino-Azzurra Colli

Vigor Senigallia-Urbania (ore 15)

Riposa: Valdichienti

CLASSIFICA

Vigor Senigallia 27

Fossombrone 26

Marina 21

Urbania 21

Jesina 20

Montefano 20

Atletico Gallo 20

Azzurra Colli 19

Atletico Ascoli 19

Valdichienti 19

Sangiustese 19

Porto Sant’Elpidio 16

Urbino 13

Biagio Nazzaro 13

Grottammare 9

Fabriano Cerreto 8

Servigliano 5

