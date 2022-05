Sangiustese e Azzurra Colli si contendono i playoff, in coda tutto dipende dal Fabriano Cerreto

ANCONA Ultimo turno del campionato di Eccellenza in contemporanea dopo l’anticipo Atletico Gallo-Vigor Senigallia terminato 1-4, comunque ininfluente ai fini della classifica finale. Si decidono gli abbinamenti dei playoff e dei plauyout dopo che la Vigor ha già centrato la promozione matematica in Serie D, mentre Grottammare e Servigliano sono già retrocesse in Promozione. Dai risultati di Azzurra Colli-Marina e Sangiustese-Porto Sant’Elpidio scaturirà l’ultima squadra che scornerà nei playoff, mentre in basso al Fabriano Cerreto, che ospita il già salvo Montefano, basterà un punto per evitare i playout, dove sarebbero coinvolte Porto Sant’Elpidio, Urbania, Urbino e Biagio Nazzaro.

ECCELLENZA 34ª giornata (ore 16.30)

Atletico Gallo-Vigor Senigallia 1-4 (14’ su rigore D’Errico, 25’ Magi, 34’ Marcucci, 82’ Rossetti, 85’ Bartolini)

Atletico Ascoli-Grottammare 0-1 (Palestini)

Azzurra Colli-Marina 0-0

Biagio Nazzaro-Servigliano 1-0

Fabriano Cerreto-Montefano 1-1 (Aquila, Kerjota)

Jesina-Fossombrone 0-1 (Zingaretti)

Sangiustese-Porto Sant’Elpidio 0-0

Urbino-Valdichienti 0-1 (Titone)

Riposa: Urbania

CLASSIFICA

Vigor Senigallia 65

Fossombrone 55

Atletico Ascoli 54

Jesina 52

Sangiustese 50

Azzurra Colli 48

Valdichienti 46

Atletico Gallo 45

Montefano 42

Marina 41

Fabriano Cerreto 40

Porto Sant’Elpidio 37

Urbania 37

Urbino 35

Biagio Nazzaro 30

Grottammare 20

Servigliano 13

Ultimo aggiornamento: 16:53

