A Colli e Sassoferrato si gioca in anticipo prima della volata Castelfidardo-Anconitana

ANCONA - Sono due gli anticipi del sabato per l’ottava di ritorno del campionato di Eccellenza: oltre a Sassoferrato Genga-Valdichienti, si gioca anche Azzurra Colli-Fossombrone per permettere ai pesaresi di avere un giorno di riposo in più in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia dilettanti, prevista mercoledì in Umbria contro il Tiferno Lerchi, frazione di Città di Castello.



Domani la 23ª giornata di Eccellenza si completerà con le altre sei partite, calcio d’inizio alle ore 15: il Castelfidardo, capolista con due punti di vantaggio sull’Anconitana, sarà di scena a Urbania, mentre i dorici affronteranno la Vigor Senigallia nel derby al Del Conero.



23ª giornata: Azzurra Colli-Fossombrone 0-0; Sassoferrato Genga-Valdichienti 0-0; Anconitana-Vigor Senigallia; Atletico Alma-Fabriano Cerreto, Grottammare-Porto d’Ascol; Marina-Atletico Gallo; Servigliano Lorese-Montefano; Urbania-Castelfidardo.



Classifica: Castelfidardo 41, Anconitana 39, Atletico Gallo 38, Montefano 35, Porto d’Ascoli 34, Fossombrone 33, Vigor Senigallia 32, Urbania 31, Valdichienti 30, Marina 30, Atletico Alma 27, Azzurra Colli 24, Fabriano Cerreto 23, Grottammare 21, Servigliano 19, Sassoferrato Genga 15.





