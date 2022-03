Ostacolo Azzurra Colli per la Vigor, Sangiustese-Atletico Ascoli è una finale per i playoff

ANCONA La 23ª giornata d’Eccellenza riserva alla capolista Vigor Senigallia l’insidioso viaggio a Colli del Tronto contro l’Azzurra quarta in classifica. In caso di exploit i rossoblù volerebbero a +10 sul Fossombrone secondo, costretto al rinvio contro il Servigliano per i casi di Covid emersi nel gruppo squadra del fanalino di coda, e a +14 sulla Jesina terza, che osserva il turno di riposo. Assegna un posto in zona playoff Sangiustese-Atletico Ascoli, mentre la rincorsa dell’Atletico Gallo prosegue in casa della Biagio Nazzaro, precipitata al terzultimo posto con un solo punto nelle ultime cinque gare. Il Marina vuole tornare alla vittoria casalinga contro il Porto Sant’Elpidio, alle prese con una classifica deficitaria. Il derby Montefano-Valdichienti rappresenta un bivio per allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre a rendere più incandescente lo scontro salvezza Fabriano Cerreto-Urbania contribuisce l’esordio al timone dei durantini di Renzo Tasso che ritrova da avversario la formazione condotta alla finale playoff nel 2019. Gli errori saranno vietati anche in Urbino-Grottammare che mette di fronte realtà con l’acqua alla gola.

ECCELLENZA 23ª giornata (ore 15)

Azzurra Colli-Vigor Senigallia

Biagio Nazzaro-Atletico Gallo

Fabriano Cerreto-Urbania

Fossombrone-Servigliano

Marina-Porto Sant’Elpidio

Montefano-Valdichienti

Sangiustese-Atletio Ascoli

Urbino-Grottammare

Riposa: Jesina

CLASSIFICA

Vigor Senigallia 46

Fossombrone 39

Jesina 35

Azzurra Colli 33

Sangiustese 33

Atletico Ascoli 31

Marina 30

Atletico Gallo 29

Valdichienti 26

Montefano 25

Urbania 25

Fabriano Cerreto 24

Porto Sant’Elpidio 23

Urbino 21

Biagio Nazzaro 21

Grottammare 15

Servigliano 11

© RIPRODUZIONE RISERVATA