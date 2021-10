Due derby e la Samb a Fiuggi, Porto d'Ascoli e Tolentino inseguono la terza vittoria di fila

ANCONA Si gioca la terza giornata di campionato nel girone F di Serie D con Porto d’Ascoli e Tolentino che provano a infilare la terza vittoria consecutiva e l’esordio domenicale della Samb, entrata in gioco da mercoledì con la sconfitta per 3-2 subita a Trastevere nel recupero della prima giornata. Fano-Castelfidardo e Recanatese-Montegiorgio sono i due derby da seguire, il Porto d’Ascoli ospita il Chieti al Riviera delle Palme, il Tolentino affronta il Trastevere in trasferta, mentre la Samb è di scena a Fiuggi.

SERIE D girone F 3ª giornata (ore 15)

Aurora Alto Casertano-Pineto

Castelnuovo-Vastese

Fano-Castelfidardo

Fiuggi-Samb

Nereto-Notaresco

Porto d’Ascoli-Chieti

Recanatese-Montegiorgio

Trastevere-Tolentino

Vastogirardi-Matese

CLASSIFICA

Tolentino 6

Trastevere 6

Porto d’Ascoli 6

Fiuggi 3

Castelnuovo 3

Chieti 3

Notaresco 3

Pineto 3

Castelfidardo 3

Vastese 2

Fano 1

Vastogirardi 1

Alto Casertano 1

Matese 1

Montegiorgio 1

Nereto 1

Samb 0

Recanatese 0

