Atletico Gallo primo e Sassoferrato Genga ultimo: ecco la classifica dell'anno solare

ANCONA - Con 54 punti e una media di 1,92 in 28 partite disputate da gennaio a oggi, l’Atletico Gallo è primo anche nella classifica dell’anno solare dell’Eccellenza, calibrata anche con playoff, playout, spareggi e finali per i titoli regionali. Davanti ci sarebbe solo l’Anconitana, che vanta 57 punti e una media di 2,11 in 27 partite, ma mezza stagione l’ha trascorsa in Promozione, così come Vigor Senigallia (51 su 27 e 1,88 di media), Valdichienti (43 su 27 e 1,59) e Azzurra Colli (33 su 27 e 1,22).



Dietro all’Atletico Gallo, che ha collezionato finora 16 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, è seconda l’Urbania, con 46 punti e una media di 1,58 in 29 partite, ed è terzo il Porto d’Ascoli con 43 punti e una media di 1,53 in 28 partite. Seguono Fabriano Cerreto (43 su 30 e 1,43 di media), Grottammare (40 su 28 e 1,42), Fossombrone (37 su 28 e 1,32), Marina e Montefano (36 su 28 e 1,28), Atletico Alma (34 su 29 e 1,17), Servigliano (33 su 29 e 1,13), Sassoferrato Genga (31 su 28 e 1,10) e il Castelfidardo con 29 punti e una media di 1,00 in 29 partite ma mezza stagione l’ha passata in D.





© RIPRODUZIONE RISERVATA