Sergio Pirozzi, una stagione maledetta: esonero-bis all'Alessandria

Mercoledì 27 Dicembre 2023, 17:37





ALESSANDRIA - Nello stesso giorno dell'esonero di Ninni Corda, responsabile dell'area tecnica, stessa sorte per Sergio Pirozzi, sollevato dall'incarico di allenatore dell'Alessandria calcio (serie C). La decisione a poco più di un mese dall'arrivo in panchina dell'ex sindaco di Amatrice, presentato ufficialmente il 23 novembre scorso. Esonerati anche i collaboratori di Pirozzi: Fabio Gentili, Federico Gentile e Victor Hugo Rodriguez. L'Alessandria è ultimo nel girone A della serie C, con 13 punti. PIrozzi era stato chiamato dalla dirigenza piemontese dopo l'esonero dall'Atletico Ascoli.