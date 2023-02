Esplosione nel tunnel del Terzo Valico: fuga di gas naturale, morto un operaio. Un altro ustionato

Drammatico incidente sul lavoro nel cantiere del Terzo Valico a Voltaggio, nell'Alessandrino. Intorno all'una di notte due operai sono rimasti ustionati. Uno dei due è morto, si tratta di un uomo di 34 anni. Il secondo operaio è stato trasportato in codice giallo un ospedale a Novi Ligure e non sarebbe in pericolo di vita.

La vittima: un trasfertista siciliano

Dalle prime informazioni dei carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, la vittima sarebbe un trasfertista siciliano, di 34 anni. L'altro operaio è stato trasportato all'ospedale di Novi Ligure. In corso accertamenti, ma a causare lo scoppio potrebbe essere stata una fuga di gas durante un'attività di scavo: i soccorritori del 118 hanno infatti riferito di un'esplosione.

La fuoriuscita di gas naturale

Secondo quanto si apprende a causare l'esplosione che si è verificata questa notte nel cantiere sarebbe stata la fuoriuscita di gas naturale dalla roccia nella galleria dove i due operai stavano lavorando. Sul posto sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.