Clamoroso in C, l'Alessandria sceglie come tecnico l'ex sindaco di Amatrice Pirozzi: 20 giorni fa fu esonerato dall'Atletico Ascoli

ALESSANDRIA Terzultima in classifica nel girone A di Lega Pro, l'Alessandria ha scelto di cambiare la guida tecnica. Via l'ex Vis Pesaro Marco Banchini dentro l'ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi. Quest'ultimo, appena venti giorni fa, era stato esonerato dall'Atletico Ascoli in Serie D e può beneficiare del nuovo regolamento.

La prima volta in C

Per Pirozzi si tratta della prima volta nella Serie C unica dopo il passato in C2 con Rieti e Viterbese. Nel suo passato marchigiano anche Sambenedettese e Ascoli da vice.