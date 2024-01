Precipita dal balcone al secondo piano: 21enne trovato morto, è un mistero

Un romeno di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un balcone di una palazzina in via Parma nel centro di Alessandria. Sulla vicenda, accaduta la scorsa notte, sta indagando la Polizia.

Indagini in corso

Dall'Ufficio di Gabinetto della Questura precisano che sono in corso le indagini da parte della Squadra Mobile per accertare cause e dinamica della caduta mortale, che sarebbe avvenuta dal secondo piano, in un appartamento abitato da altri romeni. Al momento non sarebbe stata scartata alcuna ipotesi sulla tragica fine del giovane.