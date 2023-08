ASCOLI Sabato l’Ascoli sarà di scena a Modena. Calcio d’inizio alle ore 20.30. I bianconeri sono chiamati ad un riscatto dopo la pessima figura rimediata nella prima giornata a Cosenza. Per assistere al match, per i tifosi bianconeri sarà necessaria la tessera del tifoso. Motivo per il quale gli Ultras 1898, principale gruppo della tifoseria organizzata bianconera, non parteciperà alla trasferta.

I biglietti

Il prezzo del biglietto è di 20 euro più commissioni di servizio. Attualmente sono quasi 250 i biglietti venduti nelle prime ore di vendita. Oltre alla vendita sul web, i biglietti saranno acquistabili anche il giorno della gara presso la biglietteria dello stadio a partire dalle ore 18. È quasi al termine, invece, la campagna abbonamenti della stagione gialloblù, che si chiuderà ufficialmente giovedì. A pochi giorni dalla fine, gli abbonamenti venduti ai tifosi canarini hanno superato i 5500. È stato registrato anche il primo sold out di un settore: si tratta del settore B della curva Montagnani. Per il Modena, la partita di sabato sarà il debutto in campionato, visto che nella prima giornata, i “canarini” avrebbero dovuto affrontare una delle squadre protagoniste dei ripescaggi: la gara è stata dunque rinviata fino al verdetto definitivo del Consiglio di Stato. Il neo tecnico del Modena è Paolo Bianco, 45 anni, è nato a Foggia, ma residente a Treviso, ex difensore con 524 presenze e 13 gol in carriera tra Serie A, B e C1. Ha un passato al fianco del tecnico Roberto De Zerbi, quando quest’ultimo ha allenato il Sassuolo. Nel settembre del 2020, ottiene ufficialmente la licenza Uefa Pro, mentre nel 2021 ha seguito il tecnico De Zerbi nella sua avventura ucraina allo Shakhtar Donetsk. Nel luglio 2022, ritorna in Italia ed entra a far parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri alla Juventus. Nello scorso giugno , ha firmato con il club gialloblù un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione fino al 2026. Nello staff tecnico di Paolo Bianco c’è anche l’ex bianconero Salvatore Bruno. Qualche giorno fa, il Modena ha affrontato, in amichevole, la Virtus Verona , per ultimare la preparazione prima di affrontare l’Ascoli sabato prossimo. Il match è terminato per 1 a 1, con Gargiulo che ha messo a segno la rete dei modenesi.

I dubbi

Il tecnico gialloblù deve sciogliere le riserve sull’undici titolare che affronterà l’Ascoli, mentre in uscita c’è la situazione di Silvestri. Tra le fila dei gialloblù c’è da valutare anche la situazione di Marco Armellino: il giocatore è fuori dal progetto da inizio preparazione (non ha nemmeno più il numero di maglia), resta solo da capire quale sarà la sua destinazione. Pochi giorni fa, il club gialloblù ha messo sotto contratto per le prossime tre stagioni fino a giugno 2026 il difensore croato Roko Vukusic. Per l’Ascoli si tratta di un match delicato. I bianconeri devono migliorare sopratutto sotto il punto di vista della prestazione e della grinta: nessuno vuole rivedere partite come quelle di sabato scorso a Cosenza.