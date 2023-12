ASCOLI Il ds Marco Giannitti a tutto campo, tra presente e futuro. Il dirigente ha parlato del calciomercato e del momento della squadra. Parole chiare le sue che emanano fiducia e sicurezza. Giannitti sarà operativo sul mercato, sa dove dovrà intervenire per rimettere a posto la squadra. «L’Ascoli ha 13 punti, siamo negli ultimi posti, se finisse domani il campionato saremmo retrocessi, ma non è così, non siamo né morti né moribondi. Il campionato va avanti e abbiamo a disposizione 66 punti. È obbligatorio mantenere la B per tanti motivi. Quando ho accettato di venire ad Ascoli l’ho fatto perché qui c’è tutto per fare bene. Tutto quello che un calciatore e un direttore sportivo possono avere. Chiaro che la classifica in questo momento dice altro».

APPROFONDIMENTI IL BILANCIO Lo sport marchigiano e un altro weekend pieno di lacrime: peggio di tutte Ascoli, Ancona e Vuelle



Le mosse

Cosa bisogna fare? «Sappiamo che la B è dura, c’è la consapevolezza di andare in guerra. Da oggi è bagarre e dobbiamo essere lucidi, concentrati e avere la spensieratezza interna di dire siamo sulla buona strada. Penso che i ragazzi siano stati veramente bravi in queste tre gare a mettere in campo la nuova mentalità». Da dove si ricomincia? «Ripartiamo dal gruppo, dall’attaccamento alla maglia, dallo spirito di sacrificio, abbiamo gente che ha problemi fisici ma che va in campo ugualmente, vedi Bellusci o Botteghin. Dico ai ragazzi di continuare così con questo atteggiamento che nessun mercato di gennaio mi può dare».

Il mercato

«Se fosse per Pulcinelli avrebbe già aperto il mercato. La società farà quello che dovrà fare e il ds pure. Io sono il primo a stare con questo gruppo. La società è disposta ad andate sul mercato per portare in questa squadra ciò che serve. Ho le idee chiare, so dove devo intervenire e la società ha le idee chiare per come devo intervenire. La squadra ha dei deficit in alcuni ruoli. Staremo attenti sui vari reparti, soprattutto difesa e centrocampo poi vediamo altro. Sono fortunato a lavorare nell’Ascoli, i giocatori sono entusiasti di venire qui. Siamo aperti a tutto e soprattutto Pulcinelli vuole fare qualcosa di importante. Sono un direttore sportivo atipico, non vado alla ricerca del ruolo. Voglio dare a questo Ascoli giocatori funzionali. Cercherò di dare qualità che serve al gioco di Castori, serve un po’ più di cinismo per fare determinate scelte. Voglio giocatori duttili per ogni situazione. Questo è un gruppo che sta bene insieme, lo vedo coeso. Ci vuole tempo che però non abbiamo, per questo dobbiamo subito portare il risultato a casa». Alla ricerca della qualità che manca. «Questa è una squadra che fa del suo cavallo di battaglia la fisicità e basta. È normale che senza qualità si fa più fatica. La mia idea di mercato è quella di mettere qualità in questa squadra».

Società e tifosi

«I nostri tifosi fanno tanti sacrifici, ci seguono in tutta Italia: è normale che esternino la loro disapprovazione per il risultato. Quando sono venuti al Picchio Village ci hanno dimostrato amore e affetto, non si possono tradire. È normale anche che visto il momento si punta il dito su alcune scelte del patron. Se io ad esempio non risolvo i problemi per cui sono stato chiamato, non è colpa del patron ma è la mia. Il patron mette a disposizione il ds di poter lavorare bene. Spero che con qualche risultato positivo si rafforzi l’unione tra le parti. Investimenti da parte della società ci sono sempre stati. Sono sicuro che faremo cambiare idea ai tifosi con un progetto che può durare a lungo».