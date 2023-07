ASCOLI Storie di portieri dai più giovani ai più esperti fra chi andrà A giocare in prestito e chi tentenna sul rinnovo del contratto. Ma andiamo con ordine. Nicola Leali ha scelto di vivere l’esperienza della Serie A e non ha rinnovato. All’Ascoli servono due nuovi portieri un titolare ed una riserva. Sul terzo l’Ascoli ha proposto il rinnovo del contratto ad Enrico Guarna, 37 anni. Poco contano perchè il rinnovo è una sorta di gratitudine al portiere, ascolano di adozione. Inoltre nei momenti bui si è adoperato anche lui per cercare di tenere unito lo spogliatoio che si stava sgretolandosi del tutto sotto la gestione Bucchi. Guarna ha cementato il gruppo assieme ad altri veterani.



La proposta



Il portiere, dopo aver preso visione della proposta di rinnovo, ha chiesto qualche giorno di tempo per decidere. Sembra però orientato a non accettare, probabilmente spera di rimettersi nuovamente in discussione da qualche altra parte, nonostante i 37 anni, magari nella categoria inferiore. «Stiamo aspettando la risposta di Guarna» ha dichiarato qualche giorno fa il Ds Marco Valentini . Se davvero dovesse rifiutare allora di portieri ne serviranno tre, non più due, a meno che non sia ancora Luca Bolletta a fungere da terzo. In questo modo però il ragazzo che ha 18 anni non farebbe mai esperienza. Bolletta sembrava e sembra ancora destinato a essere ceduto in prestito per poi tornare a difendere la porta del Picchio mentre Matteo Raffaelli anche lui di 18 anni sembrava destinato a continuare a difendere la porta della squadra Primavera. Invece è imminente il suo passaggio in prestito alla squadra abruzzese di L’Aquila. Raffaelli come Bolletta, entrambi diciottenni, hanno necessità di giocare. Il club intanto resta in attesa della decisione definitiva di Guarna poi si muoverà per sistemare anche la terza casella.



I nomi



Tra i nomi dei portieri circolati c’è la certezza che non sono mai stati cercati sia Nicola Ravaglia del Bologna che Alessandro Pelizzari del Pescara, mentre sono confermati i contatti con la Juve Stabia per Davide Barosi ma manca l’ intesa economica poichè il club campano sta giocando al rialzo. Non ci sono solo gli acquisti o le cessioni da risolvere ma anche i rinnovi dei contratti di cui se ne riparlerà più avanti. Tra i giocatori a scadenza 2024: Eric Botteghin, Marcel Buchel e Nicola Falasco. Come invece abbiamo già riportato è da valutare la situazione che riguarda Federico Dionisi, il capitano, 36 anni, rischia di non trovare spazio, non è escluso un suo addio anche se un anno fa ha rinnovato il contratto fino al 2024. Secondo rumors pare sia spuntata una richiesta di un club di Serie C, anche lo scorso anno l’ attaccante è stato sul piede di partenza. Lo voleva l’Avellino ed era nel periodo in cui si parlava del rinnovo del contratto che fu poi prolungato e Dionisi continuò ad indossare la casacca bianconera. L’obiettivo del club è quello di ringiovanire l’organico. Nel frattempo adesso arriveranno dei giovani in prestito. Il primo è già stato ufficializzato, stiamo parlando di Patrizio Masini del Genoa gli altri arriveranno probabilmente ad inizio della prossima settimana. Valentini sta facendo pressing sull’ Atalanta per avere Federico Zuccon, nessun problema invece per riportare ad Ascoli Samuel Giovane anche perche c’è la forte volontà del ragazzo.