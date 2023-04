Cerri pareggia su calcio di rigore al 91', Ascoli raggiunto sull'1-1 a Como

COMO - In palio punti pesanti nella sfida in terra lariana con Como e Ascoli che debbono chiudere velocemente la questione salvezza per poi eventualmente fare un pensierino ai playffo. Ecco le formazioni della sfida di oggi.

COMO - ASCOLI 1-1

Rete: Dionisi su rigore al 68', Cerri su rigore al 91'

COMO (3-4-1-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks (dal 24' st Chajia); Vignali (dal 15' st Parigini), Arrigoni (dal 15' st Da Cunha), Bellemo, Ioannou (dal 36' st Blanco); Iovine; Cerri, Cutrone (dal 24' st Gabrielloni). A disp: Vigorito, Cagnano, Fabregas, Faragò, Baselli, Canestrelli, Mancuso. All. Longo.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati (dal 1' st Adjapong), Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel (dal 32' st Samuel), Proia (dal 39' st Eramo); Caligara (dal 36' st Bellusci); Gondo, Dionisi (dal 32' st Mendes). A disp: Guarna, Adjapong, Quaranta, Gnahorè, Lungoyi, Falzerano, Palazzino, Falasco. All. Breda.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

NOTE - Spettatori 5.030 (paganti 2.452, abbonati 2.574. Ammoniti: Vignali, Proia, Leali, Buchel. Angoli: 4-2.