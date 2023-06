ASCOLI È iniziata l’era di William Viali che ieri ha ringraziato il Cosenza, e vediamo allora subito come sarà il suo staff. Ad Ascoli dovrebbe essere seguito dal preparatore atletico Giovanni Saracini, 56 anni, che ha lavorato in precedenza nella Pistoiese ed ha fatto parte dello staff di Antonio Conte quando quest’ultimo allenava il Siena.



Lo staff tecnico



Saracini seguirà quindi il nuovo tecnico bianconero, visto che i due erano insieme a Cosenza. Con Saracini lavorerà l’ascolano Nazzareno Salvatori che si occuperà del recupero degli infortunati come ha sempre fatto da anni nell’Ascoli. Non tornerà invece ad Ascoli Simone Baroncelli che ha lavorato in bianconero con Andrea Sottil, era il suo vice ed ha svolto lo stesso ruolo nel Cosenza di Viali. Quando Sottil si è trasferito ad Udine ha trovato uno staff già esistente e non c’era posto per Baroncelli che è rimasto fermo per qualche mese fino a quando non è stato aggregato allo staff di Viali nel Cosenza. Baroncelli adesso però si dovrà, gioco forza, allontanare anche da Viali perché non potrà seguirlo. Il motivo? Sembra che nel periodo in cui è stato ad Ascoli non abbia lasciato un buon ricordo, il suo contratto con il Cosenza scadrà il 30 giugno. In fondo Viali è Baroncelli non avevano mai lavorato insieme prima di approdare entrambi al Cosenza, quindi non si può parlare di un uomo di fiducia del nuovo allenatore bianconero. Per quanto riguarda il preparatore dei portieri potrebbe essere ancora Andrea Mazzantini, arrivato nell’Ascoli con la vecchia gestione tecnica prima dell’arrivo di Roberto Breda. Da vedere se questa soluzione potrà essere ancora fattibile.



Mercato



Intanto il tecnico ha iniziato a rapportarsi con il direttore sportivo per quanto riguarda i nuovi arrivi, qui Viali è stato chiaro. Alla sua tipologia di gioco servono una prima punta, nell’ Ascoli c’è Francesco Forte e due mezze ali che devono arrivare dal mercato visto che Michele Collocolo che può ricoprire diversi ruoli a centrocampo, sarà ceduto. Gli obiettivi sono due mezze ali veloci e che abbiamo una buona visione di gioco oltre ad essere brave nel saltare l’uomo. E allora gli obiettivi sono due, anche se molto difficili da raggiungere, il primo è quello di riportare ad Ascoli Fabio Maistro delle Spal, il secondo e Hamza Rafia della Juventus che ha militato nel Pescara. Due obiettivi che difficilmente potranno essere raggiunti,ma il corteggiamento è comunque iniziato. Niente da fare invece per un ritorno di Cristian D’Urso che ha altri due anni di contratto con il Cosenza, contattato a gennaio, adesso, come detto, gli obiettivi sono altri. Il modulo di gioco iniziale che piace a Viali 4-3-2-1. Il solo Forte come uomo d’area però non basta, infatti è iniziata la ricerca ad un altro attaccante di supporto, ma la scelta andrà verso un giovane. L’arrivo di un’altra punta, la conferma di Forte e quella di Mendes rendono il reparto offensivo competitivo senza dimenticare Dionisi.



Il portiere



Dall’attacco al portiere. La ricerca è iniziata Viali dovrebbe avere il puntello difensivo già per il giorno del raduno, ovvero la metà di luglio. Di portieri ne arriveranno due, un titolare e una riserva, Luca Bolletta sarà mandato a giocare in Serie C, mentre ad Enrico Guarna che è a scadenza di contratto sarà rinnovato il contratto di un anno e sarà il terzo portiere.