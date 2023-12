ASCOLI Diciassettesima giornata di campionato al Del Duca si gioca la sfida tra Ascoli e Catanzato nel segno di Costantino Rozzi scomparso il 18 dicembre 1994. Oggi sarà ricordato non solo con i calzettoni rossi che indosserà la squadra nel corso della gara che inizierà alle 16,15. Rozzi sarà ricordato oltre che dal club, anche dalla tifoseria, ma la cosa che più conta è che sia ricordato da chi andrà in campo e che con tutte le proprie forze onori la memoria della persona più importante della storia dell'Ascoli calcio. Rozzi merita di essere onorato con una vittoria che sarebbe poi salutare per la classifica dell'Ascoli e per il proseguo del campionato.

Serve l’impresa

Vittoria è una parola importante che sembra irraggiungibile in questo momento per l'Ascoli e che manca da qualche settimana con il Catanzaro l'impresa sarà molto difficile perché la squadra allenata da Vincenzo Vivarini oltre a giocare un buon calcio è una squadra compatta unita che lavora insieme da tre anni ovvero da quando il tecno abruzzese ha iniziato a lavorare con i calabresi. Vivarini ha conquistato la promozione in serie B e adesso si sta confermando nei quartieri alti della graduatoria. L' Ascoli però non dovrà guardare alla forza dell'avversario che è forza nel gruppo nella compattezza e nel gioco una squadra che non ha grandi nomi ma che in campo fanno la differenza.

La squadra

Il tecnico bianconero Fabrizio Castori sperava di recuperare a tempo pieno Marcello Falzerano almeno questo è quello che è emerso in settimana invece a sorpresa il giocatore dovrà attendere almeno una settimana, infatti anche se è recuperato non disponibile per scendere in campo. Chi invece era ancora in dubbio ovvero Giuseppe Bellucci sarà invece al suo posto al centro della difesa bianconera al fianco di Eric Botteghin e Danilo Quaranta. La bella notizia sta nel fatto che un altro giocatore che sembrava lontano almeno per il momento del recupero ovvero Ilja Nestorovski che è stato convocato e ha completato il percorso che ha riguardato la parte fisica, almeno stando alle parole del tecnico bianconero. Questo pomeriggio quello che conta è soprattutto non perdere perché complicherebbe ulteriormente la situazione. La squadra deve cercare di conquistare più punti possibili da qui all'inizio del calciomercato, ovvero nelle ultime tre gare di campionato che mancano al girone di andata. Per quanto riguarda la formazione è ipotizzabile che non si distacchi molto da quella che scese in campo sabato scorso contro lo Spezia, difesa confermatissima a tre con Giuseppe Bellusci, Eric Botteghin e Danilo Quaranta, centrocampo a cinque con Francesco Di Tacchino e Patricio Masini in mezzo, davanti le solite due punte Pablo Rodriguez e Pedro Mendes in attesa di rivedere in campo l' attaccante macedone che in questo momento serve e tanto alla squadra che lotta per la salvezza. Infortuni, la dea bendata che latita e calciomercato estivo sbagliato ed ecco che l' Ascoli annaspa, ma nonostante tutto ciò deve gioco forza riemergere dalle sabbie mobili, deve mantenere la categoria ma per farlo servono i punti. Tre gare al termine della prima parte di campionato, nove i punti a disposizione. Il Del Duca poi deve tornare ad essere invalicabile e non più verrà di conquista.

Le probabili formazioni