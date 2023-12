L'Ascoli chiama a raccolta la sua gente: contro lo Spezia prezzi speciali sugli spalti. Ecco dove

ASCOLI L'Ascoli chiama a raccolta i suoi tifosi per affrontare il momento delicato di classifica che ha visto il Picchio, nell'ultimo turno, tornare a mani vuote dalla trasferta sul campo del Venezia. Per la sfida al Del Duca di sabato 9 dicembre alle 14 contro lo Spezia il club bianconero ha diramato prezzi speciali per la Tribuna Mazzone e la curva Nord.

LEGGI ANCHE: Il calcioscommesse, sotto accusa Pastina e Letizia, Coda e (l'ex Ascoli) Forte

La prevendita

Per l’occasione le tariffe “Intero” di Tribuna Mazzone e Curva Nord subiranno una diminuzione del 44%: in Tribuna Mazzone il prezzo del biglietto sarà di 14,00 € (Under 14 sempre a 3,00 €), mentre in Curva Nord di 10,00 (Under 14 sempre a 3,00 €). I biglietti saranno in vendita dalle ore 16:00 di domani, martedì 5 dicembre, online e nei punti vendita Ticketone. Invariati i prezzi di Poltroncina Nord.