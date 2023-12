L'ombra del calcioscommesse sulla Serie C e B. Le voci si sono rincorse durante tutta la giornata quando sono cominciate a trapelare le prime notizie. Ad essere coinvolti sarebbero quattro calciatori: Massimo Coda della Cremonese, Gaetano Letizia della Feralpi Salò e Francesco Forte (in prestito dall'Ascoli al Cosenza) più Christian Pastina del Benevento. Ieri la Guardia di Finanza ha notificato avvisi di garanzia a carico dei quattro coinvolti in un giro di scommesse, con puntate sembrerebbe effettuate dal conto di Letizia (come si può leggere dall'articolo a pagina 16).

Choc Benevento

L'ambiente del Benevento è scosso ma intanto ieri la squadra si è riunita al campo di allenamento in vista dell'imminente dicembre di fuoco. Con quattro scontri d'alta quota per i giallorossi, che chiuderanno il 2023 e il girone d'andata sfidando, in serie, la prima, la quinta, la sesta e la decima della classifica, tutte squadre in corsa per il vertice o per i playoff. Due derby di fila, con Juve Stabia fuori e Avellino in casa, uno dietro l'altro, la trasferta di Latina e l'atto conclusivo dell'anno in casa contro un Catania in netta ripresa. Un tour-de-force avvincente, che condurrà il Benevento ai giro di boa e ne testerà le ambizioni in proiezione futura. Si comincia domenica 3 dicembre alle 16 al "Romeo Menti" contro la capolista, imbattuta e imperforabile tra le mura amiche, per uno confronto d'altri tempi contro una storia avversaria, solitamente ostile e indigesta nei match decisivi. Questo per fortuna non lo sarà, o meglio lo sarà solo parzialmente perché poi ci saranno altre 22 partite per rimediare, in pratica una vita.