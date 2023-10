ASCOLI Torna al Del Duca la sfida di altri tempi, un Ascoli-Sampdoria dove i punti valgono doppio. Una sfida che rievoca grandi imprese anche nel massimo campionato e parla di una storia importante per quanto riguarda i due club. Questo pomeriggio al Del Duca, a partire dalle ore 16.15, andrà in scena una sfida importante per tutte e due le squadre che sono alla ricerca della vittoria. I blucerchiati appaiono in difficoltà ma sono pur sempre una squadra competitiva, anche se si presentano al Del Duca con diverse defezioni e l’allenatore Andrea Pirlo rischia la panchina qualora uscisse sconfitto dal Del Duca.



I convocati



L’Ascoli deve essere ben conscio di che tipo di avversario si troverà di fronte e non deve sottovalutarlo per poter proseguire con la striscia positiva dopo i tre risultati utili, contro la Cremonese allo Zini, in casa con la Ternana e a Brescia. L’Ascoli ha ricavato cinque punti frutto di una vittoria e due pareggi, sarebbero potuti essere di più con una maggiore attenzione. Per la gara di questo pomeriggio Viali ha convocato 23 giocatori, tra questi c’è anche il terzino destro Cloud Adjapong che, come ha spiegato l’allenatore nella sua intervista pre gara, ha recuperato dall’infortunio muscolare ma non è ancora in condizione.



Ai box



Il terzino andrà in panchina ad occupare la corsia destra di difesa sarà ancora Brian Bayeye. È sempre ai box il centrale di difesa Aljanz Tavcar, mentre Luka Bogdan lunedì si opererà al ginocchio nella clinica del professor Cerulli a Perugia, questo sta a significare che non sarà disponibile prima di qualche mese. Ricordiamo che il giocatore è arrivato dalla Ternana in cambio di Federico Dionisi ma non ha disputato neanche una partita proprio a causa dell’infortunio al ginocchio. A questo punto Viali sa che potrà contare solo su tre centrali (Eric Botteghin, Giuseppe Bellusci e Danilo Quaranta) almeno fino al calciomercato di gennaio quando il nuovo direttore sportivo Marco Giannetti dovrà mettere mano ad una situazione che va comunque sistemata visto che la linea dei centrali difensivi a livello numerico è molto ristretta. Per Giannitti questa di oggi pomeriggio sarà la prima partita nelle vesti da ds dell’ Ascoli. Tornando agli assenti, è rimasto a casa anche Vincenzo Millico che ha accusato un risentimento muscolare nel corso della rifinitura. Per quanto riguarda la formazione il tecnico bianconero non si è sbilanciato ma ha fatto capire che Marcello Falzerano potrebbe essere riproposto dall’inizio come a Brescia nel ruolo di mezz’ala dove ha convinto il tecnico. Stesso discorso per gli attaccanti Pedro Mendes, Pablo Rodriguez e Ilia Nestorovski, potrebbero partire tutti e tre dall’inizio. Sulla linea di centrocampo Francesco Di Tacchio guiderà la linea mediana, tutti gli altri partono alla pari. Sicuramente a prescindere da chi giocherà servirà un Ascoli da battaglia, che non dia respiro agli avversari e che sia soprattutto cinico nelle occasioni che potrebbero capitare in fase di attacco.



L’attenzione



«La squadra si è allenata molto bene, ci faremo trovare pronti. Non dobbiamo pensare che la Sampdoria sia in difficoltà, dobbiamo solo giocare una grande partita» ha affermato mister Viali presentando il match odierno. «I liguri hanno disputato quattro partite esterne, in cui hanno realizzato cinque punti, hanno pareggiato a Parma e Cremona, vinto a Terni e l’unica sconfitta l’hanno riportata a Como, giocando una gara alla pari e non meritando la sconfitta. Dico che non è assolutamente una squadra allo sbando, ma una squadra che lavora e fa bene le due fasi, se non è riuscita a fare più punti sicuramente ha dei problemi, ma il percorso esterno ci fa stare con le antenne dritte».