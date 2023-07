ASCOLI - Tanto lavoro sul campo e corse nei sentieri dei Monti Sibillini per i bianconeri di William Viali nel ritiro di Cascia. E non poteva mancare il saluto e l’abbraccio ai suoi ragazzi da parte del patron Massimo Pulcinelli che ieri si è recato a Cascia con lui anche i maggiori sponsor, su tutti Battista Faraotti della Fainplast.

I saluti alla squadra

Una giornata dedicata alla squadra, Pulcinelli ha salutato e abbracciato uno ad uno i giocatori insieme al tecnico. Nel tardo pomeriggio la squadra ha lavorato sul campo dell’ Hotel La Reggia, in mattinata invece il gruppo era stato impegnato, come già anticipato, in corse lungo i sentieri della zona. Tutto procede nel migliore dei modi tra tanto lavoro in queste giornate torride e meritato relax la sera. Il nuovo Ascoli sta prendendo forma i nuovi arrivati si sono già integrati e hanno familiarizzato con i compagni guidati da colui che probabilmente sarà il capitano nella prossima stagione ovvero Eric Botteghin. Un difensore eccezionale e un professionista vero da prendere come esempio.

Mercato

Per quanto riguarda invece il calciomercato Giacomo Manzari è bianconero, il suo arrivo era annunciato da tempo ormai, mancava solo nero su bianco. Manzari, 22 anni, arriva dal Sassuolo in prestito e va ad integrare il reparto offensivo dell’ Ascoli. Si tratta di un giocatore bravo tecnicamente che può ricoprire più ruoli in fase d’attacco, da trequartista a mezzala ma all’ occorrenza può agire anche da seconda punta. Nelle prossime ore arriveranno anche Herdis Kaja e Samuel Giovane che chiuderanno praticamente una parte importante in entrata del calciomercato. Restano vuote solo due caselle di seconda fascia e sono quella di un terzino destro che funga da vice di Cloud Adjapong e quella del secondo portiere, ma per questo ruolo non c’è fretta. La cosa imminente era dare a Viali il portiere titolare ed è arrivato il promettente Davide Barosi dalla Juve Stabia. Per il resto la squadra è al completo, mancano solo le uscite che verranno effettuate strada facendo.

In tre su Collocolo

Intanto sono tre le squadre che hanno messo gli occhi su Michele Collocolo ma per ora nulla di fatto. Con Cagliari e Palermo anche la Cremonese nei giorni scorsi ha fatto la sua proposta. Il club lombardo ha offerto all’ Ascoli una cifra che si aggira intorno ai due milioni di euro. L’ Ascoli per ora sta valutando ogni ipotesi, sceglierà quella che riterrà migliore per le casse bianconere. La cosa certa è che il forte centrocampista lascerà l’ Ascoli dopo due stagioni disputate ad alto livello. Per gli altri giocatori considerati in uscita non ci sono ancora certezze, la realtà però è che non rientrano nei piani tecnici e societari. Molte operazioni in uscita potrebbero svilupparsi negli ultimi giorni del mercato.

Settore giovanile

Dopo l’ ingaggio dell’ ex attaccante Davide Di Michele come allenatore della Primavera, ecco un altro ex calciatore, che giocava però nel ruolo di centrocampista: ed l’argentino di Buenos Aires naturalizzato italiano Cristian Daniel Ledesma che allenerà l’ Under 17. Ledesma ha 40 anni e proviene dal settore giovanile del Frosinone. Un settore giovanile quello bianconero che sta cambiando completamente volto in tutti i suoi tasselli che riguardano gli allenatori.