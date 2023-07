Inter, Cuadrado al Coni a Milano per le visite mediche

(LaPresse) È arrivato intorno alle 12:40 al Coni di via Piranesi il calciatore Juan Cuadrado, giunto in città ieri sera e nuovo acquisto dell’Inter. L’arrivo di Cuadrado, proveniente da una lunga militanza alla Juventus, è stato accolto con diffidenza da parte della tifoseria nerazzurra che in mattinata, prima del suo arrivo, ha deposto uno striscione davanti alla sede del Coni. "Fino ad oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare": è il messaggio degli ultras interisti. Anche al momento della presentazione alla stampa, durata pochi secondi davanti all’ingresso, dall’altra parte della strada qualcuno ha urlato un insulto all’indirizzo del giocatore colombiano.