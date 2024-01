Mendes salva l'Ascoli. Bari avanti 0-2 nel primo tempo poi la doppietta del portoghese evita il ko interno

ASCOLI L'Ascoli di mister Castori trema con il Bari nella prima frazione poi reagisce e nella ripresa conquista un punto importante per muovere la classifica in ottica salvezza. Succede di tutto al Del Duca con i pugliesi avanti, in venti minuti, grazie al rigore di Sibilli e alla rete di Edjouma. Nella ripresa il Picchio si rialza grazie al portoghese Pedro Mendes che in dieci minuti, tra il settanta e l'ottanta, riacciuffa il punteggio realizzando a sua volta un penalty.

Ascoli-Bari 2-2 (9' Sibilli su rig., 20' Edjouma, 71' e 79' Mendes su rig.)

