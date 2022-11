ANCONA- Il conto alla rovescia è iniziato. Sabato 19 novembre, alle 17.30 al Del Conero, le maglie azzurre della Nazionale torneranno a colorare il prato anconetano. E poco importa se, contrariamente ai precedenti del passato, non saranno indossate dai vari Maldini, Nesta, Totti, Del Piero ma dai talenti dell’Under 21 come Pellegri, Miretti - fresco di premio come miglior giovane italiano U21 - o Bellanova che sfideranno i pari-età della Germania guidati dall’italo-tedesco Antonio Di Salvo (l’ultimo incrocio tra le due fu, guarda caso, il 19 novembre di quattro anni fa a Reggio Emilia, 1-2 per la Germania). Ancona riascolterà così l’inno di Mameli, a 14 anni di distanza dall’ultimo incontro disputato l’11 ottobre del 2008: 0-0 contro Israele. La gara, allora, era valevole per la qualificazione ai campionati europei. In precedenza gli Azzurrini erano già arrivati nel capoluogo marchigiano per un’Italia-Spagna (3-1) nel 1990 giocata al vecchio Dorico. La Nazionale maggiore, invece, oggi guidata dallo jesino Roberto Mancini al Del Conero è già passata per il capoluogo in occasione delle qualificazioni europee contro la Bielorussia (31/3/1999), delle qualificazioni mondiali contro la Georgia (11/10/2000) e in amichevole contro la Romania (16/11/2003). Altri tempi.

APPROFONDIMENTI LEGA PRO Serie C da rottamare o riformare? Parlano le società marchigiane: «La proposta di Ghirelli interessa ma con prudenza» LEGA PRO La grande riforma della Serie C: sei gironi da 10 squadre, poi poule promozione e retrocessione

Riapre la Gradinata Neri

Ancona si sta preparando ad accogliere l’Italia baby del ct Paolo Nicolato nel migliore dei modi. Per l’occasione, se la Commissione Provinciale darà tutti gli ok del caso, sarà riaperta anche la Gradinata intitolata al grande e indimenticato tifoso Maurizio Neri (chiusa dal 2016) per raggiungere una potenziale capienza massima dell’impianto di 7450 posti. Una festa che testimonia il mantenimento della promessa fatta dal presidente federale Gabriele Gravina nel corso della sua ultima visita alla Figc Marche del 2 settembre 2021. Per il resto, sarà aperta la curva nord e ovviamente la tribuna centrale freschissima di restyling anche per la parte concernente la Tribuna Vip con le nuove centoventi poltroncine appena installate. Il fatto che la Nazionale di Mancini sia impegnata il giorno seguente al Prater Stadion di Vienna contro l’Austria potrebbe incrementare le presenze istituzionali nell’impianto di Passo Varano tirato a lucido per l’evento.

Bambini, scuole e territorio

Gli inviti ufficiali si materializzeranno nei prossimi giorni ma, da quanto filtra, saranno ospiti al Del Conero bambini e bambine di tutte le scuole del territorio e, probabilmente, l’invito si estenderà anche oltre i confini provinciali. Compatibilmente con gli impegni “sportivi”, in tribuna saranno attesi tanti baby calciatori ma anche tesserati di altre discipline per un’autentica celebrazione che coinvolgerà tutti. L’Ancona, tra le altre cose, giocherà il giorno seguente a Cesena così da permettere anche al pubblico di fede dorica di assistere all’incontro. Non ha nascosto la sua soddisfazione l’assessore allo Sport del Comune di Ancona Andrea Guidotti per quella che si prospetta come una giornata da ricordare: «In questi frangenti è obbligatorio procedere con i ringraziamenti. In primis al presidente della Figc Gabriele Gravina che ha scelto la nostra città premiando e valorizzando un percorso condiviso da tempo tra l’amministrazione comunale e l’US Ancona. La Nazionale rappresenta un qualcosa di importante per tutto il territorio, è la testimonianza che il Comune punta tanto sullo sport e sull’impiantistica. Ci faremo trovare pronti con l’augurio che possano esserci tantissimi giovani sugli spalti».

Biglietti su Vivaticket

Imminente la pubblicazione dei biglietti da parte della Figc che, come di consueto, si appoggerà al circuito Vivaticket. Per tutte le informazioni, al netto dei comunicati ufficiali, sarà utile monitorare il sito internet figc.vivaticket.it. I tagliandi, oltre che online, potranno essere acquistati naturalmente anche in formato cartaceo presso tutte le rivendite autorizzate consultabili sempre all’interno del portale. Per chi non potrà essere presente, come da tradizione per la Nazionale, la sfida sarà trasmessa in diretta su Rai 2.