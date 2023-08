ANCONA In città l’ipotesi era chiacchierata da tempo. Adesso, a poco più di una settimana dall’evento, può parlarsi a tutti gli effetti di ufficialità. La presentazione dell’Ancona 2023-2024 si terrà mercoledì 30 agosto al Passetto. Sotto il Monumento ai Caduti, teatro e location dei grandi festeggiamenti nel tempo dell’Ancona calcistica, la tifoseria e tutta la cittadinanza potranno far sentire il loro calore ai giocatori che, qualche giorno dopo (il 2 settembre alle 20.45 a Chiavari contro l’Entella, ndr), inizieranno il proprio cammino nel girone B di Lega Pro. A confermare l’avvio della macchina organizzativa è stato direttamente l’assessore comunale Daniele Berardinelli, responsabile dei rapporti con l’Us Ancona, da noi contattato telefonicamente nella mattinata di ieri.



«Una bella emozione»

«Confermo che il 30 agosto si terrà il vernissage della squadra. L’orario dovremo ancora definirlo ma sarà a cavallo tra tardo pomeriggio e prima serata (si parla delle 21, ndr). Domani, 23 agosto, incontreremo il questore Capocasa e il prefetto Pellos per la gestione complessiva dell’evento. Ci sarà da delimitare il traffico, da configurare il piano di sicurezza e tutto il resto. Organizzeremo nel miglior modo possibile uno spettacolo assoluto per la squadra e la città». Sulle sensazioni: «Sarà una bella emozione per tutti, me compreso. Quando la società ci ha chiesto il Monumento ai Caduti come location (lo scorso anno il luogo scelto fu il Porto Antico, ndr) siamo stati entusiasti. Da parte nostra c’è grande voglia di rilanciare il Passetto, basti pensare che pochi giorni dopo si terrà il concerto dei Tiromancino nell’ambito della Notte Bianca. La grande sfida per questa presentazione sarà quella di effettuare un intervento meno invasivo possibile per i residenti. In questo le autorità si sono mostrate estremamente disponibili».

Gli allenamenti al Dorico

L’occasione è propizia anche per fare il punto sul ritorno al Dorico dell’Ancona. I biancorossi, da quest’anno, hanno ristabilito al Viale della Vittoria il proprio quartier generale per gli allenamenti aspettando il completamento dei lavori relativo all’impianto: «Bello rivedere i nostri colori in pieno centro. Sono stato insieme all’amministratore delegato Roberta Nocelli a fare un sopralluogo e cercheremo, per quello che ci compete, di velocizzare al massimo le operazioni. Speriamo che gli spogliatoi possano essere pronti il prima possibile e che la tribuna apra i battenti nei tempi prestabiliti (ottobre, ndr). Non dimentichiamoci che c’è anche la Primavera impegnata in gare ufficiali nella medesima struttura». Tecnicamente, la mancanza riguarda alcuni aspetti ben precisi: «La forma della tribuna da 868 posti è completa ma manca la copertura. Per gli spogliatoi vanno ultimati solo gli arredi. Il 24 agosto ho un aggiornamento con l’ufficio sport e parleremo anche dello stato dei lavori».

La campagna abbonamenti

La conclusione è proiettata alla campagna abbonamenti che, da qualche giorno, è ormai prossima a superare quota 2000: «E’ l’obiettivo della società - conclude Berardinelli -, un’altra testimonianza del buon lavoro che i dirigenti stanno svolgendo da tempo. Speriamo possano crescere ancora di più magari supportata da qualche bel risultato nelle prime giornate».