Serie B o serie C cambia poco: il calcio marchigiano continua a soffrire

ANCONA - Non è iniziata per niente bene la stagione. Cinque squadre tra i professionisti (una in serie B , 4 in C), pochi guizzi e tanti bocconi amari in un trend che anche nell'ultimo turno di soddisfazioni autentiche ne ha regalate veramente poche. O anzi, meglio, nessuna.



Vittorie zero, due pareggi e tre sconfitte con Ancona e Fermana addirittura ko in casa ( i bianconeri 1-2 con la Juventus under 23, i canarini 0-4 con il Cesena) con gli unici punti arrivati in trasferta grazie al carattere dell'Ascoli (buon 2-2 a Cremona) e Recanatese (identico risultato a Pontedera) con la Vis sconfitta a Gubbio a completare il quadro.



Ma vediamo squadra per squadra il percorso sin qui compiuto



ASCOLI (6 partite 4 punti). Bisogna far meglio, già 10 gol subiti, per fortuna il pieno contro la FeralpiSalò e proprio ieri il 2-2 conquistato in extremis allo Zini di Cremona per una classifica che però rimane pericolosa anche perchè la squadra fatica a mostrare una sua chiara identità.



ANCONA (5 partite, 4 punti). Un solo sorriso, la vittoria (sofferta) contro il Pineto poi sfortuna, errori, distrazioni e le ultime due partite (trasferta di Cesena e sconfitta in casa con la Juventus under 23) a far scattare il campanello d'allarme.

Si può fare di più, si deve fare di più. I tifosi hanno già fatto scattare l'avvertimento.



FERMANA (5 partite, 4 punti). Non si poteva chiedere la luna ai gialloblù, c'erano elle buone sensazioni che però le ultime due partite hanno cancellato. Perchè la squadra di Bruniera dopo aver perso in casa con la Recanatese, sempre al "Recchioni" è stata travolta dal Cesena. Come dire, bisogna rifare tutto. E servono i gol, altro che.



RECANATESE (4 partite, 4 punti). E quindi quellla del leopardiani è la situazione migliore proprio perchè la squadra di Pagliari ha giocato una partita in meno. Avvio difficile, le ultime due partite hanno lanciato però indicazioni confortanti prima con il blitz di Fermo quindi con il 2-2 di Pontedera. E adesso bisogna insistere.



VIS PESARO (5 partite, 3 punti). E dire che i biancorossi non stanno affatto sfigurando però il raccolto è minimo ed è arrivato tutto nella bella vittoria davanti al pubblico amico contro l'Entella. Appena quattro gol subiti ma altrettante sconfitte e l'amaro riscontro di due soli gol realizzati.