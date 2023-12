CIVITANOVA Verso il big match di Piacenza con tre punti in palio che fanno gola ad entrambe le formazioni seppure con motivazioni differenti. Piacenza, zeppa di ex (da Simon a Lucarelli per finire a Leal, e guardando a chi è in borghese anche all’attuale direttore sportivo Alessandro “Fox” Fei) vuol conservare il terzo posto in classifica che le darebbe diritto a giocare i quarti di finale di Coppa Italia tra le mura domestiche. A caccia dell’ultimo, il quarto, posto che abilita a giocare in casa i quarti di Coppa Italia, è invece la Cucine Lube che insegue Monza e, in caso di sconfitta in Emilia, rischia di essere risucchiata nella pancia della classifica e dover, giocoforza, viaggiare per i quarti di Coppa Italia. Cosa che sarebbe un inedito per la società biancorossa. La memoria storica delle statistiche ci dice che è la sfida numero dieci quella in arrivo contro la formazione emiliana. Sono nove i precedenti tra le due squadre, otto in regular season ed uno in semifinale della Del Monte Supercoppa giocata a fine ottobre scorso. Il bilancio è di otto successi per Civitanova, mentre in una sola occasione è stato il sestetto biancorosso a esultare.

I confronti

L’unico successo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è arrivato nella stagione 2021-22: seconda giornata di andata a Civitanova i biancorossi si imposero al tie-break in rimonta (25-23, 16-25, 25-23, 22-25, 12-15). In questa stagione le due squadre si sono affrontate nella Del Monte Supercoppa e a vincere è stata la formazione marchigiana per 3-0 (25-22, 25-16, 25-18). Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla scorsa stagione: nona giornata di ritorno quando Civitanova si impose in casa in rimonta al tie break e la partita registrò 214 punti globali. Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2020-2021: quinta giornata di andata, al PalabancaSport il primo parziale andò ai marchigiani per 31-29 e a fine gara fu la Lube a festeggiare lasciando ai biancorossi piacentini un solo set. Il parziale più agevole è datato stagione 2019-20, prima giornata di ritorno: a Piacenza la formazione marchigiana si impose nel terzo set per 25-13. La società biancorossa è già proiettata verso la gara di Coppa dei campioni che segnerà l’inizio del girone di ritorno. Infatti è già attiva la prevendita biglietti online per la sfida di Cev Champions League in programma giovedì 21 dicembre, inizio del match alle ore 20.30 all’Eurosuole Forum tra Cucine Lube Civitanova e VK Lvi Praha, gara valida per la prima giornata di ritorno della Pool E.

Il percorso

In vetta grazie a un percorso netto di tre vittorie con il massimo scarto, di cui due centrate in trasferta, la formazione di Chicco Blengini vuole creare un solco decisivo contro la formazione ceca, attuale seconda forza del girone. Inoltre a partire da lunedì 18 dicembre, per la precisione dalle ore 17, la prevendita biglietti prenderà il via anche al botteghino nei giorni di apertura della cassa.