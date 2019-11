Zazzetta: «La Sangiustese è ancora in crescita»

La bella affermazione contro la Jesina regala positività alla Juniores Nazionale della Sangiustese che sabato prossimo farà visita a domicilio al Foligno. «L'ultima gara, ma comunque il lavoro delle ultime tre settimane – ha dichiarato mister Zazzetta - dovrebbe far riflettere i ragazzi. Troppo importante riuscire ad imparare e poi saper applicare entrambe le fasi di gioco, sia in possesso che non in possesso palla. Credo sia sostanzialmente questa la grande differenza con le precedenti gare. Tutte le sedute vengono affrontate con grande entusiasmo ed applicazione e la gara vinta sabato mi sembra abbia avuto più il valore di una lezione che non di un mero discorso di punti».

«Sono infine molto contento – ha concluso il mister - per le convocazioni di Piergiacomi in Rappresentativa Nazionale e di Tombolini ed Avallone in quella Provinciale. Sono convinto che dentro il nostro gruppo ci siano altri ragazzi meritevoli e comunque mi auguro che capiscano che una partecipazione o convocazione in Rappresentativa sia solo uno stimolo per migliorarsi in prospettiva di traguardi maggiori e non un punto di arrivo per poter sedersi».

