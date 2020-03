Chiesanuova, che cuore: donate 2mila mascherine al comune di Treia

La partita della solidarietà. Il Chiesanuova del presidente Luciano Bonvecchi ha donato 2mila mascherine al comune di Treia. "Come società - le parole di patron Bonvecchi a tribunastadio.it - in un momento in cui non si parla di calcio abbiamo voluto avviare una raccolta fondi tra i nostri tesserati. All'inizio avevamo valutato di devolvere parte della somma raccolta alla casa di riposo e parte all'ospedale di Macerata. Considerato, però, che le mascherine destinate per Treia tardano ad arrivare, abbiamo deciso di destinare la somma all'acquisto di queste 2mila mascherine. Comunque, visto che le somme che stiamo raccogliendo sono importanti, successivamente provvederemo ad aiutare anche altre strutture che ne hanno bisogno".

