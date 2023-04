Ancona, per Colavitto l'ora della verità è stata fissata per martedì: la società ha deciso di prendersi qualche giorno di riflessione

ANCONA - Mister Colavitto, per ora nessun esonero. Situazione cristallizzata in casa dorica dove, ora è ufficiale, una decisione sull'attuale tecnico dell'Ancona sarà presa solo dopo il weekend lungo di Pasqua. Insomma, calcio di rinvio e attesa.

Decisione rinviata a martedì

L’U.S. Ancona ha infatti comunicato che questa mattina, nella sede in via Schiavoni, si è riunito il consiglio di amministrazione, convocato per un confronto con il direttore sportivo Francesco Micciola dopo la pesante sconfitta di ieri ad Alessandria. Ogni decisione è stata rinviata a martedì, per permettere a tutti di effettuare una corretta analisi della situazione attuale. Possibile che in questo lasso di tempo vengano vagliati e ascoltati, come spesso accade, altri profili per la panchina.