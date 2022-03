Treutler e Hagen, fenomenali musiciste per Appassionata in concerto al Lauro Rossi di Macerata

MACERATA - L’estro intenso e il fascino espressivo dello Schumann pianistico e l’alternanza, ricca di trascinante vitalità, fra irruenza e intimismo di Mendelssohn-Bartholdy rivivono nell’interpretazione di due fenomenali musiciste, la violoncellista Julia Hagen e la pianista Annika Treutler, in concerto domani, lunedì 14 marzo, alle ore 21 al Teatro Lauro Rossi di Macerata per la stagione di Appassionata.



La figlia d’arte

Figlia d’arte la Hagen, pluripremiata a concorsi di livello internazionale con numerose e applauditissime esibizioni nelle migliori sale da concerto da Berlino a Salisburgo, a Tokyo e Londra, è in cartellone la prossima estate al festival di musica da camera più prestigioso al mondo, il Salzburger Festspiele. Suona un Francesco Ruggieri del 1684. Annika Treutler è considerata la migliore pianista tedesca sotto i trent’anni e, a dieci anni dal debutto con la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, suona con le formazioni più importanti in Europa, oltre a una intensa attività cameristica che la vede sul palco insieme a musicisti di calibro internazionale. Al Lauro Rossi, per il concerto realizzato in collaborazione con l’Università di Macerata e la professoressa Maria Paola Scialdone, docente di Letteratura e cultura tedesca al dipartimento di Studi umanistici, il duo Hagen e Treutler esegue un programma musicale tanto raffinato quanto emozionante, che prevede di Robert Schumann i Phantasiestücke op.73 e l’Adagio e Allegro in la bemolle maggiore, op.70 e di Felix Mendelssohn-Bartholdy le Sonate per violoncello e pianoforte n.1 in si bemolle maggiore, op.45 e n.2 in re maggiore, op.58. Alternati nell’esecuzione, i brani di Schumann e Mendelssohn sono capolavori del Romanticismo che, nei “Pezzi di fantasia”, si declina in una alternanza ora morbida ora ritmata fra luci e ombre mentre, nelle Sonate, prende la forma di temi e movimenti che passano dalla vitalità ritmica a un lirismo sognante, sempre contraddistinti da tensione virtuosistica.



Le info

Biglietto intero 20 euro, ridotto 15, studenti 5. L’accesso a teatro è consentito con certificato verde rafforzato e la mascherina FFP2. Biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini 10 a Macerata (0733-230735, boxoffice@sferisterio.it), lunedì (giorno di concerto) aperta dalle 17,30. Dalle 20 è attivo il botteghino del Lauro Rossi. Prevendita online sul circuito Vivaticket.

