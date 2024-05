Netflix e Nuovo Imaie rinnovano l'accordo sull'equo compenso per gli attori e gli interpreti

Rinnovato l’accordo tra Netflix e Nuovo Imaie per la definizione dell’equo compenso dovuto agli attori e doppiatori rappresentati dalla collecting che tutela oltre un milione di artisti, interpreti ed esecutori di musica e audiovisivo. L’accordo rivede in forma migliorativa le condizioni dei compensi dovuti da Netflix agli artisti NUOVO IMAIE per le opere cinematografiche offerte in Italia negli anni 2023 e 2024.

In continuità con tutti gli accordi stipulati dalla collecting, anche questo contratto è sviluppato intorno ad un modello tariffario che permette una quantificazione e ripartizione analitica degli importi dovuti ai singoli artisti aventi diritto.

“Netflix ci ha sempre fornito la rendicontazione e i dati economici necessari per la corretta identificazione delle opere utilizzate e per la determinazione degli importi dovuti agli artisti tutelati dal Nuovo Imaie sulla base della nazionalità delle opere e dell’intensità di uso delle stesse” ha dichiarato il presidente NUOVO IMAIE Andrea Micciché, che ha espresso soddisfazione per l'esito della trattativa.

“Questo risultato importante - ha proseguito Miccichè - è frutto di una negoziazione improntata su criteri di trasparenza, analiticità e sul rafforzamento della positiva collaborazione avviata già da anni con Netflix. Una delle nostre priorità è sempre stata ed è quella di promuovere una strategia volta a valorizzare la cooperazione nel rispetto dei reciproci ruoli e nella consapevolezza del valore sempre più centrale che i servizi streaming stanno assumendo nel mercato audiovisivo.

Si tratta del consolidamento di un percorso già avviato che intendiamo continuare a far crescere per dare sempre più valore ai diritti degli Artisti”.

In quest’ottica, il NUOVO IMAIE ha sempre mirato a favorire il confronto necessario ad assicurare che, a fronte della crescente importanza del ruolo dei servizi streaming, corrisponda un altrettanto crescente impegno da parte dei servizi stessi a garantire agli artisti un compenso adeguato e proporzionato, nel rispetto degli obblighi e dei principi stabiliti dalla normativa vigente.

Lucia Carta, Senior Director Business and Legal Affairs per l’Italia in Netflix: “L’equo compenso degli artisti, interpreti ed esecutori è di fondamentale importanza per Netflix. Per questo motivo, siamo molto felici di rinnovare l’accordo con Nuovo Imaie, che ci permette di riconoscere alla stragrande maggioranza degli artisti, interpreti ed esecutori italiani e stranieri la remunerazione integrativa dovuta per lo sfruttamento delle opere di cui sono interpreti sul nostro servizio in Italia. Il pagamento dell’equo compenso agli attori rappresentati da Nuovo Imaie è stato determinato nell’ambito di un processo di scambio reciproco di informazioni analitico e trasparente.”