Mike Tyson torna a 57 anni sul ring e sfida Jake Paul: quando è in programma il match e dove vederlo

La nobile arte è pronta a tornare con quello che a lungo è stato il suo atleta più famoso: Mike Tyson. L'ex campione del mondo dei pesi massimi a 57 anni ha deciso di tornare sul ring per dare grande spettacolo a uno sport che negli ultimi anni ha vissuto una grande crisi. Il cinquattasettene ha deciso di accettare l'incontro con Jake Paul, ex star dei social che ha cominciato la sua scalata nel mondo del pugilato quasi per gioco. Dalle sfide con altri youtuber fino a veri e propri professionisti di questo mondo, Paul è arrivato a sfidare in un evento molto atteso quello che è stato per molti anni l'uomo più temuto del mondo.